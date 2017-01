Leerlingen van KSE Etten-Leur en Hanze College Oosterhout debatteren in de Tweede Kamer

ETTEN-LEUR - Drie leerlingen van de KSE uit Etten-Leur en twee van het Hanze College uit Oosterhout maken op maandag 6 maart hun opwachting in de Tweede Kamer. De vijf jonge West-Brabanders vormen de provinciale afvaardiging naar het Nationaal Jeugddebat in Den Haag.

Het Nationale Jeugddebat is bedoeld voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Eind vorig jaar werd al bekend dat namens de KSE Daniëlle van Sprundel uit Hoeven, Souhail Lammerts van Bueren uit Rucphen en Yasemin Yigitler uit Etten-Leur met kamerleden in debat mogen tijdens de eindronde. Ook Faith Martinus en Roos Suijkerbuijk uit Oosterhout zijn hiervoor geselecteerd tijdens een regionale krachtmeting op het provinciehuis in Den Bosch.

Komend weekeinde komen uitverkoren leerlingen uit het hele land bijeen om in de buurt van Venlo in een kasteel te ‘oefenen’ voor hun debat in Den Haag. Volgens Esther Reuver van de organiserende NJR is het de bedoeling dat ze samen stellingen opstellen die ze ook daadwerkelijk aan Haagse politici gaan voorleggen. Welke kamerleden dat worden is overigens nog niet bekend. ,,We hopen dan dat die wat ze horen zullen meenemen in hun standpunten.’’ Zoals bekend zijn er enkele dagen na het jongerendebat verkiezingen voor de Tweede Kamer, op woensdag 15 maart.

De deelnemers aan de finaleronde hebben ook op 11 februari nog de kans zich verder voor te bereiden. Dat gebeurt in Utrecht, de stad waar ook de organisatie van het Nationaal Jeugddebat is gevestigd.