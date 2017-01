Leefbaar Etten-Leur: Gemeente voert te veel rechtszaken

ETTEN-LEUR - Leefbaar Etten-Leur vindt dat het college van B en W te weinig het gesprek aangaat met de burger en te vaak een juridische procedure begint. Fractievoorzitter Louis Roks spreekt van 'machtsmisbruik'. Hij heeft daarover schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W.

Aanleiding is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze week waarbij Etten-Leur is teruggefloten in een pgb-kwestie. Een Etten-Leurse moeder mocht wel degelijk haar dochter elke week voor twee uur huishoudelijke hulp inhuren met pgb-geld (persoonsgebonden budget, red). De gemeente had het pgb van de vrouw eerder ingetrokken omdat de dochter volgens de gemeente een mantelzorger is en dat is per definitie onbetaald. Dat besluit is nu door de CRvB teruggedraaid.

,,Ik wil weten hoeveel rechtszaken er de afgelopen collegeperiode zijn opgestart tegen inwoners en bedrijven", stelt Roks. ,,Ik krijg met regelmaat signalen van inwoners die in een rechtszaak met de gemeente verwikkeld zijn. Vaak betreft het zaken over de wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ook op het gebied van Ruimtelijke ordening lopen wat zaken, maar het gros is op sociaal beleidsterrein, de portefeuille van wethouder Jean-Pierre Schouw."

Volgens Roks is het nooit goed om het juridische gevecht aan te gaan. ,,Beter is het om met de mensen aan tafel te gaan zitten. Kijken of er een oplossing is voor het probleem. Bovendien vind ik het een vorm van machtsmisbruik. Het kost de wethouder geen geld als hij een rechtszaak aanspant, daar draait de gemeenschap voor op. Maar een burger kost het wel geld. Dat zorgt voor ongelijkheid en een hoop ergernis." Leefbaar wil weten hoeveel rechtszaken er deze collegeperiode zijn aangespannen, wat dat gekost heeft en wat het heeft opgeleverd. ,,Als ik geen cijfers krijg dien ik een officieel WOB-verzoek in (Wet Opnebaarheid Bestuur,red). De cijfers moeten boven tafel."

Wethouder Schouw laat weten dat het college volgende week reageert op de vragen. ,,Maar in zijn algemeenheid voeren wij uit wat de gemeenteraad ons vraagt. Als de raad, en in dit geval raadslid Louis Roks, vindt dat zaken niet goed gaan, moet hij zelf aangeven hoe het anders moet."