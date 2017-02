Laurens Meijer koopt Drie Gezusters in Groningen

ETTEN-LEUR / BREDA / GRONINGEN - Horecatycoon Laurens Meijer neemt per 1 maart het iconische pand Drie Gezusters in Groningen over. Het bekende pand in Groningen bestaat uit drie aaneengesloten panden De Drie Gezusters (Zusjes en Pub), Hoppe, Groote Griet, de Kast, Hotel de Doelen en Upstairs op de Grote Markt in Groningen

Meijer vertelt: ‘Toen deze kans zich aandiende hoefde ik daar niet lang over na te denken. De Drie Gezusters is een begrip in Nederland. We hebben er bijzonder veel zin in om samen met alle huidige medewerkers voort te bouwen op het huidige succes.’

Breda

Breda heeft ook een filiaal gekend van de Drie Gezusters. Dat pand aan de Grote Markt is in mei 2003 in vlammen opgegaan. Na de wederopbouw is de zaak weer geopend, om uiteindelijk in 2010 alsnog de deuren te sluiten.

Laurens Meijer was destijds al geïnteresseerd om De Drie Gezusters in Breda over te nemen, maar haakte toch af. Niet alleen was de huur te hoog, de ondernemer vond drie verdiepingen horeca te veel van het goede. Tegenwoordig is restaurant Sumo in het pand aan de Grote Markt gevestigd.

De overname van De Drie Gezusters is voor Meijer geen reden om ook in Breda weer met dat ‘merk’ aan de slag te gaan. ,,Daar ben ik niet mee bezig’’, zegt de horecatycoon.

,,Ik heb niet de intentie om van De Drie Gezusters weer een keten te maken.’’

De laatste aanschaf die Meijer in Breda heeft gedaan was ongeveer anderhalf jaar geleden: De Groene Sael en De Suykerkist aan de Havermarkt.