KSE heeft plek op dak voor zonnepanelen

ETTEN-LEUR - De KSE is bereid (een deel van) het dak van de scholengemeenschap ter beschikking te stellen voor het aanbrengen van zonnepanelen, bevestigt woordvoerder Leon Geers.

Als conrector facilitaire zaken bekijkt hij de haalbaarheid van het idee van DuurSaam Etten-Leur. ,,Ik moet wel duidelijk stellen dat er nog geen vast omlijnd plan is’’, luidt zijn kanttekening. ,,Maar we denken graag mee.’’

Duurzaamheid

Volgens Geers klopt het dat de school graag een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid stelt. ,,DuurSaam heeft ons daarover een aantal jaren geleden ook al eens gepolst. Je kunt daar niet tegen zijn’’, zegt Geers.

Afgelopen jaar kreeg de school de vraag in een nieuwe vorm voorgelegd. ,,In de zin van: ‘We willen vooral ruimte om panelen neer te leggen’. Nu hebben wij veel plat dak, dus het is de moeite waard om te kijken wat er gebruikt kan worden.’’

Daken

Met vertegenwoordigers van de energiecorporatie heeft hij al gekeken welke plekken op de school geschikt zouden kunnen zijn. Geers denkt dat de daken van de gymruimtes zich het best lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. ,,Die delen van het dak zijn vrij leeg. Je moet namelijk rekening houden met de machines die er staan. Daar moet je bij kunnen als er onderhoud nodig is.’’

Het daadwerkelijk plaatsen van panelen vereist nog nadere studie. ,,Het is niet zo dat er in maart al iets ligt’, tempert hij verwachtingen. ,,We staan sympathiek tegenover het idee maar willen niet té ver voor de muziek uitlopen.’’

Kernpunt voor de KSE is de financiering. ,,Het moet verantwoord gebeuren. Wij zijn bezig met gemeenschapsgeld. Ik ga niet zeggen ‘dat lossen we in 25 jaar wel af’.’’