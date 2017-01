Kerstcircus Etten-Leur zit in de lift: 'Volgend jaar zijn we er weer'

ETTEN-LEUR - Een geweldig jaar, zo omschrijft de jongste circusbaas van Nederland Kevin van Geet (23) deze editie van kerstcircus Etten-Leur.

,,Het kan natuurlijk altijd beter.'' Vorig jaar bleef de teller steken op 7.500 bezoekers, waarmee hij uit de kosten kwam maar weinig aan het veertiendaagse evenement overhield. Dit jaar zit dat aantal tussen de 8.500 en 9.000 bezoekers. ,,Daar ben ik blij mee, vooral omdat ik zie dat in deze periode het aanbod van evenementen groeit.''

Na de laatste voorstelling van zondag begint het opruimen dat tot maandagavond, misschien dinsdagochtend, duurt. Dan rijden de campers en caravans van de negen artiesten naar een volgend circus waar zij hun kunsten gaan vertonen.

Het publiek genoot twee weken van de show en dat motiveert Kevin van Geet in het circus. ,,Dit is wat ik wil, ik voel de dankbaarheid van het publiek dat me na afloop komt bedanken en ook 'tot volgend jaar' zegt. Want volgend jaar zijn we er weer. Opnieuw in Etten-Leur waar we op een prima locatie staan. Etten-Leur is mooi centraal gelegen. Dit jaar zijn er opnieuw meer bezoekers uit Breda en Bergen op Zoom gekomen. Mijn doel is van het Kerstcircus een mooie traditie te maken.''