Kantorenleegstand daalt in de regio, echter verdubbeling leegstand in Roosendaal

ETTEN-LEUR - De kantorenleegstand is voor het tweede jaar op rij gedaald, blijkt uit cijfers van Cushman & Wakefield. Begin deze maand stond volgens de vastgoedadviseur 14,1 procent van het kantooroppervlak leeg, een jaar eerder was dat nog 15,8 procent.

Regio

In Breda, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Oosterhout is de leegstand in 2016 met gemiddeld 3,25 procent afgenomen. In Roosendaal daarentegen is er sprake van meer dan een verdubbeling van de leegstand van 7,1 naar 14,3 procent.

Roosendaal heeft dus als enige van de vijf grote West-Brabantse gemeenten meer kantoorruimte leegstaan in 2016 dan een jaar eerder. De verklaring is simpel volgens de Roosendaalse wethouder Toine Theunis: het gigantische belastingkantoor aan het Mill Hillplein dat leegstaat.

Theunis: "Dat hele grote, leegstaande belastingkantoor. We zijn aan het kijken of we dat gebouw een andere invulling kunnen geven, zoals we ook gedaan hebben met het voormalige douanekantoor aan het Kadeplein en de Corneliusflat. Die kantoorruimten zijn omgebouwd tot woningen.”

Landelijk

Op dit moment staat iets minder dan 6,8 miljoen vierkante meter aan kantoorruimte leeg. Procentueel gezien is de leegstand van alle onderzochte gemeenten het hoogst in Capelle aan den IJssel (34,2 procent van het totale kantoorvloeroppervlak) en Stichtse Vecht (34,1 procent). In beide gemeenten nam de leegstand ook toe ten opzichte van vorig jaar. Zij vormen daarin wel een uitzondering: in 40 van de 54 onderzochte gemeenten nam de leegstand af.

G5

In de vijf grootste gemeenten (G5) van Nederland nam de kantorenleegstand zonder uitzondering af in het afgelopen jaar. Vooral Amsterdam valt op: hier daalde het leegstaande kantooroppervlak in een jaar tijd van 15,7 procent naar 11,1 procent van het totaal.

Volgens Cushman & Wakefield concentreert de Nederlandse kantorenmarkt zich steeds meer in de vijf grootste gemeenten. 2016 is het eerste jaar waarin meer dan de helft van de kantooropname hier plaatsvond.

Vooral de hoofdstad is populair bij kantoorgebruikers. 387 duizend vierkante meter, bijna een derde van de landelijke opname in 2016, heeft in de Amsterdam plaatsgevonden. Ook Eindhoven valt op; daar wordt meer kantoorruimte in gebruik genomen dan in Den Haag.