article

1.6917015

DEN HELDER - Het stoffelijk overschot dat afgelopen week in een auto in een water in Den Helder is aangetroffen is van Rob van Dongen.

Inzittende in Den Helder aangetroffen auto is inderdaad Rob van Dongen uit Etten-Leur

DEN HELDER - Het stoffelijk overschot dat afgelopen week in een auto in een water in Den Helder is aangetroffen is van Rob van Dongen.

http://www.bndestem.nl/regio/etten-leur/inzittende-in-den-helder-aangetroffen-auto-is-inderdaad-rob-van-dongen-uit-etten-leur-1.6917015

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6917025.1487503153!image/image-6917025.jpg

dnr,Etten-Leur

Etten-Leur