Gitarist 1984 uit Etten-Leur speelde bij U2

Hij staat zaterdagavond op het podium van De Nobelaer in Etten-Leur met de band 1984, de tributeband van Simple Minds. Het orkest bestaat 12,5 jaar en viert dat met een speciaal concert. Maar nog veel specialer was het optreden van Peter Vergouwen uit Etten-Leur in 1985 toen hij op het podium van het Torhout-festival stond met U2. Met U2?

Vergouwen vertelt: ,,Ik was toen zwaar fan van U2 en speelde al hun nummers. In 1985 was ik 17 jaar oud en we gingen naar Torhout." Op dat Belgische podium speelden dat jaar onder meer The Ramones, Paul Young, R.E.M., Joe Cocker en U2. Peter Vergouwen stond helemaal vooraan toen Bono vroeg: ,,Wie wil er met ons meespelen?" Dat liet Vergouwen niet aan zich voorbijgaan en enthousiast stak hij zijn hand op. ,,Voor ik het wist stond ik op het podium. Bono vroeg wat ik kon spelen en ik vertelde dat ik ALLES van U2 kon spelen."

Uiteindelijk zetten de vier Ieren Knocking on heavens door van Bob Dylan in. Muzikaal gezien geen hoogstandje maar wel een meezinger. Peter Vergouwen beleefde zijn finest hour achter Bono. Maar ja, wie gelooft je als je vertelt dat je als gitarist met U2 hebt meegespeeld.

Verschillende medeleerlingen van de KSE hadden het gezien dus op school was hij de held. Maar voor de rest: ja ja, het zal wel! Tot Vergouwen hoorde dat ene Bart Moons uit België die dag foto's had gemaakt in Torhout. Toen volgde een lange zoektocht. Vergouwen belde elke Moons in de Belga-gids. Het zou tot 2005 duren voor hij de juiste Moons aan de lijn kreeg. Fotograaf Bart Moons bleek alle negatieven nog te bezitten en drukte ze - twintig jaar na dato - met alle plezier voor Vergouwen af.