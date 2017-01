Etten-Leurenaren winnen 425.000 euro bij Postcode Loterij

ETTEN-LEUR - Veertien bewoners van de straat Hazeleger in Etten-Leur zijn woensdag verrast door Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode 4874 KZ is in de decembertrekking de PostcodeStraatprijs gevallen.

Een vrouw die meespeelt won 75.000 euro, een andere winnaar 50.000 euro en 12 huishoudens wonnen ieder 25.000 euro.

Ed wint 25.000 euro en wint daarnaast ook een gloednieuwe BMW. Deze auto wordt verloot onder alle winnaars van deze Straatprijs.

Ed: "Wat een geweldige verrassing! We hebben nog geen idee wat we met het bedrag gaan doen. Daar gaan we eens rustig over nadenken. Voorlopig bewaren we het, het is fijn om een buffer te hebben."

Marije wint ook 25.000 euro: "Ik sta op dit moment al bij de IKEA om een nieuwe keuken uit te zoeken! Dat was iets wat heel lang op ons verlanglijstje stond. We hadden een hele lelijke oude keuken, dus dit bedrag komt als geroepen."

Wekelijks verrast de Postcode Loterij winnaars met de PostcodeStraatprijs. De meeste winnaars ontvangen 25.000 euro per lot, omdat zij met de StraatprijsVerdubbelaar meespelen. Anders is het winnende bedrag 12.500 euro per lot.