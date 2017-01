Enexis heeft nog werk aan Lange Brugstraat in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Volgens netwerkbeheerder Enexis zit er niets anders op: de stoepen in de Lange Brugstraat moeten opnieuw open. De straat is net opgeleverd.

Het is mis gegaan bij de afstemming van het werk rond de Lange Brugstraat in Etten-Leur, erkent Enexis. ,,Het gaat op veel plaatsen goed, maar ik kan me voorstellen dat mensen hier vraagtekens bij zetten’’, zegt woordvoerder Bob Winckels van de netwerkbeheerder. Volgens hem wisten Enexis en gemeente, ondanks regelmatig overleg, niet van elkaar dat dit werk op stapel stond.

In Etten-Leur kijken ze net iets anders tegen die uitleg aan. ,,De gemeente betreurt het zeer dat de nutsbedrijven er niet in slagen om vroegtijdig hun werkzaamheden in beeld te hebben’’, laat woordvoerder Wendy Veraart weten. ,,Wij zijn afgelopen najaar geconfronteerd met een lijst van Enexis van panden in een postcodegebied, waar de Lange Brugstraat onder valt.’’

Enexis is verantwoordelijk

Volgens de gemeente ligt de verantwoordelijkheid bij Enexis. Die wil in verschillende straten rond het Van Bergenplein leidingen naar de huizen worden vervangen. Ook krijgen woningen – waar nodig- nieuwe, ‘slimme’ energiemeters. ,,Dat vinden wij nodig voor de veiligheid van het netwerk’’, zegt woordvoerder Winckels.

Hij sust de vrees van straatbewoners dat de Lange Brugstraat volledig op de schop moet. ,,Het werk gaat snel en we denken dat alleen de stoep open hoeft.’’ Over de vrees dat het openbreken het fraaie aanzien aantast zegt Winckels: ,,De straat zal er weer precies hetzelfde uitzien. We zetten dezelfde stratenmaker in.’’ De kosten zijn voor Enexis, al kan de woordvoerder niet zeggen om hoeveel geld het gaat.

Betere afstemming moet nu zorgen dat de resterende staten eendrachtig worden aangepakt: eerst het werk van Enexis, daarna van de gemeente. Uitzondering is de Lange Brugstraat: ,,Naar verwachting gebeurt dat werk in mei of juni.’’

De gemeente verwacht niet dat de miscommunicatie doorwerkt in de Korte Brugstraat. ,,Met de kennis van nu en de afspraken, zoals recentelijk voor dit werk gemaakt, rekenen we er op dat de werkzaamheden van Enexis afgerond zijn, voordat de riolering en straat wordt aangepakt’’, zegt Wendy Veraart. Dat het werk in de Korte Brugstraat nog niet is begonnen komt volgens haar door de weersomstandigheden.