Eenrichtingsverkeer Kasteellaan op de Leur opgeheven

ETTEN-LEUR - Het eenrichtingsverkeer in de Kasteellaan in Etten-Leur komt te vervallen. Buurtbewoners die daar al langer voor pleiten krijgen daarmee hun zin.

Weerstand

De gemeente voerde in oktober 2015 eenrichtingsverkeer in in de Kasteellaan tussen de Kapelstraat en de Lange Brugstraat. Vanaf het begin stuitte de maatregel op veel weerstand.

Buurtbewoners kwamen in actie en boden wethouder Jan van Hal afgelopen november honderd handtekeningen aan om de situatie terug te draaien.

,,Het eenrichtingsverkeer is destijds ingesteld om sluipverkeer richting de wijk Schoenmakershoek te voorkomen", stelt wethouder Van Hal.

Verkeerscirculatie

Door de nieuwe verkeerscirculatie in Etten-Leur Noord waarbij onder meer het verkeer vanaf het Van Bergenplein niet meer de Lange Brugstraat in kan rijden, vreesde de gemeente dat de Kasteellaan te zwaar belast zou worden met verkeer.

De buurt had die vrees minder. De gemeente doet daarom de komende maanden een proef en haalt de eenrichtingsverkeerborden weg. Verkeer kan nu weer langs twee kanten het Van Bergenplein af. ,,Als na drie maanden blijkt dat het een goede oplossing is, dan maken we het definitief."