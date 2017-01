Drukke open dag KSE in Etten-Leur: 'Knutselen heet hier natuurlijk handenarbeid'

ETTEN-LEUR - Duizenden bezoekers kwamen afgelopen zaterdag naar de open dag van scholengemeenschap KSE in Etten-Leur. Voor het eerst konden potentiële aspirant-leerlingen daarbij een kijkje nemen in het pas in 2016 opgeleverde bijgebouw waar sinds dit jaar alle 'brugwuppies' verzameld zitten. Vorig jaar moesten de bezoekers het nog doen met virtual-reality beelden van het gebouw.

Aan de deur van de nieuwbouwlocatie, gelegen schuin achter het hoofdgebouw, heet docente Nederlands Maaike Krens eenieder de binnenkomt welkom. Tegelijkertijd houdt ze met de teller in haar hand het aantal bezoekers bij.

,,Dat zijn er dit jaar meer dan anders", laat ze weten. Drie kwartier voor het einde staat de teller op 3.341.

Wernhout

Lennard Peeters (11) is geen buurtbewoner. Wat heet; als hij voor KSE kiest, zal hij de komende zes jaar elke dag 15 kilometer moeten fietsen om vanuit Wernhout naar Etten-Leur te komen.

Hoewel Lennard twee zussen op het Mencia in Zundert heeft zitten, neigt hij toch naar Etten-Leur. ,,Ik wil naar het VWO en hier zit je dan niet in een combinatieklas. Dat is bij het Mencia wel zo." De vakken waarnaar hij het meest uitkijkt, zijn gekoppeld aan zijn studieadvies. ,,Latijn en Grieks lijken me het leukst."

Rijsbergen

Danisha Kats (11) uit Rijsbergen twijfelt eveneens. Breda is voor haar aanzienlijk dichterbij dan Etten-Leur. ,,Maar de extra tekenlessen die ze hier aanbieden lijken me wel heel leuk", laat ze weten.

Ook Sophie Veggelers (11) uit Ulvenhout kijkt uit naar de creatieve vakken. ,,Vooral knutselen lijkt me leuk. Of, nee, hier heet het natuurlijk handenarbeid. En sport," zo laat ze weten. Haar belangrijkste criterium bij de schoolkeuze is ,,Sfeer". ,,En die is hier geweldig", meent Sylvie Alberni, wiens zoon in de brugklas van KSE zit.

Toegegeven. Alberni is tevens docente Frans aan het KSE en dus niet helemáál objectief.