ETTEN-LEUR - De politie is op zoek naar degene(n) die de afgelopen weken dertig auto's zwaar beschadigd heeft in voornamelijk het westen van Etten-Leur. De dader beschadigt de auto's door met een scherp voorwerp over de zijkant of motorkap te gaan.

Dertig auto's beschadigd in afgelopen weken in Etten-Leur

