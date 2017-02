'Café De Burgemeester moet open, gemeente Etten-Leur wees flexibel'

ETTEN-LEUR - Fracties De Regt en Leefbaar Etten-Leur vinden dat Grand café De Burgemeester met carnaval gewoon open moet nu Frans Hanemaaijer zich heeft gemeld als uitbater. De gemeente moet zich volgens de partijen flexibel opstellen. De aanvraag van benodigde vergunningen volgt daarna wel.

Die procedure vergt zeker twee maanden, reden waarom de gemeente het niet haalbaar acht de tapkraan tijdens carnaval open te zetten in café De Burgemeester. ,,Het wordt heel kort dag. We hebben vorige week formulieren voor de aanvraag van een exploitatie-en drank- en horecavergunning meegegeven. Maar het is al bijna carnaval", stelt een woordvoerder van de gemeente.

Regels

Vincent van Haperen, voorzitter van de afdeling Etten-Leur van Koninklijke Horeca Nederland, snapt de gemeente wel. ,,Als de uitbater alleen van plan is met carnaval open te gaan, zijn wij daar als Horeca Nederland tegen. We moeten allemaal aan de regels voldoen", stelt van Haperen die zelf café De Pastoor runt. ,,Als er plannen zijn het café over te nemen, dan hadden de benodigde vergunningen allang aangevraagd kunnen worden. Het café is al maanden dicht."

Hanemaaijer zegt dat hij sinds het faillissement van De Burgemeester al speelt met de gedachte het café over te nemen. ,,Ik heb de juiste papieren en hou van mensen."

Tijdelijke opening

Raadsleden Clasien de Regt van fractie De Regt en Louis Roks (Leefbaar) vinden dat de gemeente zich niet zo star op moet stellen. ,,Zie het als een burgerinitiatief en werk snel mee. Ik ben voor tijdelijke opening van het café", meldt De Regt op Facebook. ,,Geef die man een tijdelijke ontheffing en gaan met die banaan. Na de carnaval orde op zaken stellen", reageert Roks eveneens via Facebook.

Carnavalvierend Etten-leur hoopt wel dat het café open gaat tijdens het leutfeest. Na een Facebookbericht over de mogelijke opening van het café stroomden de positieve reacties binnen.