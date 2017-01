Burgers regelen zorg zelf via Wijzelf Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Wijzelf Etten-Leur is een recent opgerichte zorgcoöperatie. Het is een soort lokale marktplaats waar zorgaanbieders en zorgvragers elkaar vinden en zelf hulp en ondersteuning regelen. Het werkgebied van Wijzelf Etten-Leur beperkt zich vooralsnog tot de plaatsen Etten-Leur, Rucphen, Sprundel, Sint Willebrord en Hoeven.

,,Betrouwbare, betaalbare en bereikbare zorg bieden. Daar gaat het om", vertelt initiatiefnemer en bestuurslid Lian Roovers. ,,We bieden burgers het online platform etten-leur.wijzelf.nl waar ze diensten kunnen aanbieden of afnemen. Dat kan betaald of vrijwillig zijn", meldt Roovers.

Praktische hulp

Het gaat vooral om praktische hulp zoals hulp bij het huishouden, klussen in huis of in de tuin, burenhulp of persoonlijke verzorging. De hulp wordt geboden zonder tussenkomst van een bedrijf of organisatie. Het zijn vooral particulieren en zzp'ers die hulp aanbieden. Wijzelf Etten-Leur heeft nu vijf aanbieders, dat moet nog verder groeien.

,,Steeds vaker krijgen zorgvragers geen of onvoldoende indicatie voor huishoudelijke hulp of persoonlijke verzorging", meent Roovers. ,,Als ze zelf op zoek gaan naar extra hulp, hoor je nogal eens van misstanden omdat mensen niet weten wie ze in huis halen. Dat willen wij met dit platform ondervangen. Zorgaanbieders die zich melden krijgen van ons een bezoek. We zien toe op de kwaliteit die wordt geleverd en op de betrouwbaarheid van de zorgaanbieders. "

Wijzelf Etten-Leur behartigt de belangen van de zorgvragers. ,,Maar de regie ligt bij de burgers zelf. Zorgvragers zoeken zelf naar de juiste zorgaanbieder via ons platform.""

Mantelzorgers

Wijzelf Zorgcoöperaties zijn gelieerd aan Mezzo, de landelijke vereniging voor mantelzorgers. In meerdere gemeenten zijn al coöperaties actief. ,,Mezzo wil het landelijk uitrollen", vertelt Roovers. Komend voorjaar start er volgens Roovers ook een landelijke campagne, inclusief televisiespotjes. Het concept is juridisch en fiscaal getoetst. De coöperatie wordt geleid door vrijwillige bestuurders. Wie lid wil worden als zorgvrager of -aanbieder betaalt 20 euro per jaar.

Wijzelf Etten-Leur houdt 2 februari vanaf 19.30 uur een informatieavond in buurthuis 't Praothuis voor iedereen die belangstelling heeft.