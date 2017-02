Bisschopsmolenstraat Etten-Leur: 'Klanten kunnen hun fiets niet kwijt'

ETTEN-LEUR - Bijna een jaar geleden begon de reconstructie van de Bisschopsmolenstraat, nog steeds is het werk niet helemaal klaar. Zo is de fietsparkeerplaats voor de panden van kapsalon Knippen En Zo en bakker Struys nog een zandbak.

Dit tot ergernis van kapster Jacqueline van Nijnatten van de kapsalon. ,,Ik ben er helemaal klaar mee", verzucht ze. ,,Ik heb lang begrip getoond voor de situatie, maar nu is het op. Het is een bende. Klanten die hun fiets op de juiste plek zetten, staan tot hun enkels in het zand. Ze mogen de fiets ook bij mij voor de etalage op de stoep zetten, maar daar hebben anderen weer moeite mee.

Maanden

Er moet gewoon een oplossing komen en snel. Het is geen kwestie meer van weken, maar van maanden."Olga Struijs van de gelijknamige bakkerij hoort ook klachten van klanten. ,,Mensen komen op de fiets, maar kunnen de fiets niet kwijt." Parkeren op de stoep zorgt volgens Struijs voor irritaties bij voetgangers. ,,Vooral als mensen er met een rolstoel of rollator langs moeten."

Wethouder Jan van Hal erkent dat de Bisschopsmolenstraat op enkele plekken nog open ligt. Het goede nieuws is dat de fietsparkeerplaats bij de kapsalon volgende week wordt aangelegd. Dat het zo lang heeft geduurd komt door wat strubbelingen met de aannemer. ,,Het heeft vooral met de kosten te maken. Wie betaalt wat", stelt Van Hal die aangeeft dat er wijzigingen zijn doorgevoerd in de plannen.

Zo was bij de bakker en kapsalon een parkeerplaats voor laden en lossen aangelegd. Die zaten daar echter niet op te wachten en dus zijn er nu gewone parkeerplaatsen van gemaakt. ,,Daardoor is hoogteverschil ontstaan en dat moet worden rechtgezet. Het zijn de puntjes op de i." De Bisschopsmolenstraat heeft het afgelopen jaar een facelift ondergaan. Begin december is de straat al heropend en toonden winkelend publiek en winkeliers zich tevreden met het resultaat.