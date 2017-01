Bedrijfsleven West-Brabant profiteert minder van aantrekkende economie dan de rest van Nederland

ETTEN-LEUR - Het bedrijfsleven in West-Brabant profiteert veel minder van de aantrekkende economie dan in de rest van Nederland. Want terwijl landelijk het aantal failliete bedrijven vorig jaar flink afnam, gingen in deze regio in 2016 opnieuw meer bedrijven op de fles.

Dat blijkt uit cijfers van bedrijfsinformatiespecialist Graydon en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verschil is opvallend. Landelijk daalde het aantal faillissementen met 17% ten opzichte van een jaar eerder, terwijl in vrijwel iedere West-Brabantse gemeente er sprake was van een stijging.

Vooral Oosterhout (van 28 faillissementen in 2015 naar 41 in 2016) en Zundert (van 6 naar 17) springen er in negatieve zin uit. In Roosendaal en Moerdijk bleef de stijging van het aantal faillissementen beperkt, terwijl het het aantal bedrijven in Etten-Leur dat de handdoek in de ring moest gooien in 2016, stabiel bleef.

Breda deed het met 75 faillissementen ook al iets slechter dan in 2015. Opvallend is dat in deze stad vooral de groot- en detailhandel het erg moeilijk heeft. In deze sector verdubbelde zelfs het aantal faillissementen in een jaar tijd.

Wat is er met het bedrijfsleven in West-Brabant aan de hand? Bedrijfsanalist Frans van den Heuvel van Graydon kan er moeilijk de vinger op leggen. ,,Lastig, je praat over relatief kleine gemeenten met kleine aantallen die je vergelijkt met een landelijk cijfer. Maar de verschillen zijn wel opvallend te noemen.''

Van den Heuvel analyseerde de situatie in Breda waar de faillissementen in de groot- en detailhandel ervoor zorgen dat de gemeente uit de pas loopt met de landelijke cijfers. Dat deze sector het hier zo slecht doet, kan er volgens hem op wijzen dat er minder gewinkeld wordt in de Baroniestad. ,,Maar je moet ook niet uitsluiten dat er vorig jaar bijvoorbeeld veel meer webshops failliet zijn gegaan. Wat we zien is dat er in de detailhandel in Breda veel nieuwkomers een bedrijfje beginnen, maar het uiteindelijk niet redden.''

Van alle West-Brabantse gemeenten die vorig jaar te maken kregen met meer failliete bedrijven is er één uitzondering: in Bergen op Zoom nam het aantal failliete bedrijven wel af. Fors zelfs, van 37 naar 23. En dat is een opmerkelijk voor een stad die eerder flinke klappen opliep met de sluiting van sigarettenfabrikant Philip Morris.

,,Ons geheim?'', lacht wethouder economische zaken Ad Coppens. ,,We investeren veel in vooral ook kleinere bedrijven. Dat betaalt zich kennelijk uit. Bovendien blijkt de A4, ook al heeft de doortrekking ervan veel te lang geduurd, een enorme stimulans voor onze bedrijvigheid.''