Avondvullend sportgala Etten-Leur met Paralympiër Kelly van Zon

ETTEN-LEUR - Het Sportgala in Etten-Leur zal zaterdag 28 januari gewoontegetrouw meer bieden dan de bekendmaking wie er met de titels vandoor gaat. Naast de bekendmaking van de sporthelden van 2016 is zijn er ook demonstraties, met onder meer Kelly van Zon. Bovendien is er zang en een dansvoorstelling , wat het gala tot een avondvullende show maakt.

De organisatie heeft tafeltennisster Kelly van Zon, tweevoudig Paralympisch kampioene, gestrikt om het evenement extra glans te geven. In samenwerking met de Etten-Leurse tafeltennisvereniging Tanaka geeft Van Zon, de nummer 1 van de wereld, een demonstratie tijdens het gala. De Dongense is meervoudig Europees en Wereldkampioen. In 2008 won zij al eens brons tijdens op de Paralympische Spelen. Die prestatie overtrof ze in zowel 2012 als in het afgelopen jaar door goud te behalen.

Ook rolschaatsvereniging SEO (Sport en Ontspanning) uit Hoogerheide zal in de Nieuwe Nobelaer een demonstratie verzorgen. SEO, dat inmiddels al meer dan een halve eeuw bestaat, zal tijdens een optreden laten zien wat er allemaal mogelijk is op de kunst-rolschaats.

Net als de breakdance crew Floorillaz is ook de Etten-Leurse Milène van der Smissen weer van de partij. Milène staat bekend als een veelzijdig zangeres en actrice, die zowel in de theater- als in de muziekwereld actief is.

Tot slot heeft de werkgroep sportgala balacrobaat Erik Borgman weten vast te leggen. Voor het uitreiken van een van de prijzen heeft de organisatie een bekende sporter als ‘mystery guest’ uitgenodigd.

Tot 15 januari kan er nog worden gestemd voor de publieksprijs.

Zie ook www.sportgala-ettenleur.nl