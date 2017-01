Appartementen in oud internaat Edward Poppelaan Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Op het terrein van het voormalige klooster en internaat aan de Edward Poppelaan en op de resterende sportvelden aan de Zonnestad in Etten-Leur worden maximaal honderd appartementen gebouwd. Dat heeft de gemeente de buurtbewoners gisteren laten weten op een bijeenkomst in basisschool D'n Overkant.

55 plussers

Het worden meerdere appartementencomplexen van maximaal vijf bouwlagen met daarin 20 tot 25 woningen bedoeld voor een- en tweepersoons huishoudens. ,,Uit onderzoek is gebleken dat er vooral vraag is naar woonruimte voor 55 plussers en starters", vertelde Jos Verbraaken van de gemeente gisteren.

Er komt geen sociale woningbouw omdat daar in de directe omgeving al voldoende in is voorzien. Het worden huur- en koopwoningen in de vrije sector. De koopappartementen kosten tussen de 225.000 en 300.000 euro en de huur van de appartementen is vanaf 771 euro per maand. De nieuwe wijk moet een groene uitstraling krijgen zoals bijvoorbeeld bij de woontorens in het Elisabethpark.

Beeldbepalend

De kans bestaat dat het oude klooster en internaat wordt gesloopt. ,,Het is geen monument, maar wel beeldbepalend. We geven er de voorkeur aan om de voorgevel te laten staan en de rest te slopen", stelde Verbraaken. ,,Maar als het de ontwikkelaar niet lukt om daar een goed plan voor te maken wordt het pand alsnog helemaal gesloopt."

Buurtbewoners maken zich zorgen over de verkeersafwikkeling van de nog te bouwen wijk. In principe komt er alleen een ontsluiting via de Zonnestad. Woonstichting Etten-Leur bouwt op de hoek Zonnestad en Concordialaan ook nog eens 74 appartementen. Die bouw start komend voorjaar.

Ontsluiting

,,Hoe zit het met de veiligheid", vroegen meerdere bewoners zich af. ,,Als er straks iets gebeurt op de rotonde van de Concordialaan en Zonnestad dan kunnen bewoners geen kant op als er alleen maar een ontsluiting is via die rotonde." De buurt pleitte voor een extra ontsluiting op de Concordialaan.

Buurtbewoners hebben tot 2 maart de tijd om al hun wensen en ideeën aan de gemeente kenbaar te maken. Als de plannen definitief zijn moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. De bouw begint waarschijnlijk in 2018/2019. Het bouwproject wordt in fasen uitgevoerd en duurt tot 2022.