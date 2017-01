Actie ONS Etten-Leur tegen sloop Edward Poppe internaat wint terrein

ETTEN-LEUR - ,,Nu gaan we voor meer.’’ Fractieleider Lia Boeren van ONS Etten-Leur reageert ronduit opgetogen op het verloop van de actie rond het voormalige Edward Poppe internaat. ,,Vrijdag hadden we ons aanvankelijke doel al bereikt.’’

ONS wil de sloop van het karakteristieke voorgebouw van het complex blokkeren. De partij startte vorige week een online petitie na een bewonersavond over bouwplannen op het terrein van het oude klooster en het internaat. Volgens het college moet het historische pand wijken voor woningbouw, maximaal vijf woonlagen hoog. Op het terrein en de aangrenzende velden komen volgens het plan honderd appartementen.

Voor het weekeinde begon hadden 150 bezoekers van Petitie24.nl hun steun betuigd. Dat was het aantal dat ONS nastreefde. Inmiddels staat de teller boven de 180. Boeren verwacht dat het totale aantal steunbetuigingen nog verder oploopt, voor de gemeenteraad zich op 6 februari over de kwestie buigt. ,,We hebben ook nog enkele honderden formulieren voor schriftelijke handttekeningen uitgezet.’’

Boeren hoopt op in totaal 500 steunbetuigingen uit te komen. ,,Dat toont dat Etten-Leur het herkenbare wil behouden.’’ Ze verwacht dat de actie ook andere fracties zal overtuigen. ,,Ik denk dat het er intussen om gaat hangen’’, zegt ze over verhoudingen in de raad.