4 x 11 jaar lachen op de Leur: 'Geen idee wat het geheim is'

ETTEN-LEUR - Al 4 x 11 jaar lang kan er twee weken voor carnaval gelachen worden op- en om De Leur. Aankomend weekend staat er voor de 44e keer de Leurse Mauwavond op het programma.

In twee avonden, vrijdag en zaterdag, wordt gestreden om de titel Grootste maauwerd van Ut Zwaajgat. Alle 300 kaarten voor zaterdag waren binnen 20 minuten uitverkocht. Voor vrijdagavond zijn er nog enkele plaatsen vrij. ,,Geen idee wat precies het geheim is", aldus Edward Dam, voorzitter dan de organiserende commissie, ,,Wat mensen aan zal spreken, is de manier waarop de typische Etten-Leurse beslommeringen op de hak genomen worden."

Dam durft geen voorschot te nemen op de Leurse beslommeringen die dit jaar centraal zouden kunnen staan. ,,Dat laat ik aan de mauwers. Misschien iets over het zwembad, of de stoep op de Lange Brugstraat die voor de zoveelste keer open ligt. Of misschien wel de algehele verkeerssituatie op De Leur. Ik durf het niet te zeggen."

De jury geeft op zaterdagavond een eindoordeel over beide avonden. Mauwavond-debutante Ellis Marcelis, vrijdag en zaterdag te zien onder haar pseudoniem El de Lellebel. Zij deelt het podium in het Turfschip met gerenommeerde namen als (onder andere) André Geldtmeijer (winnaar van de laatste twee edities), Luuk Meesters en Twan van Oers.