ZUNDERT - Een voetgangster is woensdagavond overleden na een aanrijding door een auto op de Bredaseweg in Zundert. Een vrouw was haar hond aan het uitlaten op de parallelweg toen ze werd geschept door een personenauto.

Voetgangster overleden na aanrijding op Bredaseweg in Zundert, hond zwaargewond

