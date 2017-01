Inge Jochems (29) uit Zundert op plaats negen bij de nieuwe landelijke partij Nieuwe Wegen

Toen Jochems de speerpunten van Nieuwe Wegen doorlas zag ze haar politieke inzichten op papier staan: "Ik ben iemand die graag meedenkt, motiveert en opkomt voor de belangen van anderen. Het is tijd voor een frisse wind in de Nederlandse politiek, tijd dat mensen uit de praktijk laten zien hoe het werkt, tijd om vanuit dat oogpunt Nederland te kunnen ontwikkelen en leiden."

Ze vond het tijd om zich aan te sluiten bij de nieuwe partij. Lijsttrekker van Nieuwe Wegen wordt oud-hoogleraar Alfred Oosenbrug, die in het verleden bekendheid verwierf door zijn strijd tegen woekerpolissen. Voormalig PvdA-kamerlid Jacques Monasch richtte de nieuwe partij op.

Inge is actief in het trekkertrek circuit en is burgerlid van Dorps Belangen in de gemeente Zundert.