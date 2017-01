Filmmakers New Kids maken Zundert belachelijk in nieuwe film 'Ron Goossens Low-budget Stuntman'

ZUNDERT - Vergeet Maaskantje. Zundert is het nieuwe bedevaartsoord voor liefhebbers van 'Ron Goossens Low-budget Stuntman', een film van de makers van New Kids. Althans voor de mensen die niet goed opletten.

Kansloos, muf en saai

Want Zundert ligt niet aan het water, heeft geen spoorlijn en in Zundert drinken ze - vooralsnog - geen 'duikbootjes' van bier. Wat vinden de Zundertenaren er eigen zelf van dat hun woonplaats wordt weggezet als een kansloos, muf en saai dorp?

Cees Jochems van ‎Cafetaria Eethuis Jochems aan de Molenstraat kan er om lachen. Hij ziet het wel zitten om de bekendste snackbar van Nederland te worden. Net zoals Cafetaria 't Pleintje in Maaskant, bekend van de film 'New Kids'. Ze staan bij hem nog niet in de rij voor een kipknots. ,,Maar ze mogen van mij wel komen hoor. Daar doe ik niet moeilijk over."

Op de vraag wat hij ervan vindt dat ze Zundert belachelijk maken? ,,Ik ben het er niet mee eens. Zelf zou ik hier niet weg willen. Wij hebben het Bloemencorso, dat hebben ze niet overal. Ze moeten maar een keer langs komen om het zelf te zien."

Kans

Bij VVV Zundert zien ze wel een kans om de negatieve publiciteit om te draaien naar iets positiefs. ,,Ze weten niet hoe mooi het hier is. Waarschijnlijk is het weer zo'n film waar alles over de top gaat. Althans dat is mijn inschatting aan de hand van de New Kids-films. Bij deze wil ik iedereen uitnodigen om het tegendeel te komen ervaren", zegt Eva Geena van VVV Zundert.

En hoe zit het dan met die citymarketing waarvoor de gemeente 20.000 euro reserveert? Om de natuurlijke aard, de identiteit, het DNA van Zundert te achterhalen. Om daarmee de gemeente 'eerlijk te presenteren'. Dat lijkt nu niet meer van belang. Maar daar is wethouder Piet Utens (Economie en Toerisme) het niet mee eens.

Geen recht

Hij noemt Zundert prachtig groen met een hoog gehalte aan saamhorigheid. ,,Kijk maar naar de vele verenigingen die er zijn en het Bloemencorso. Het benoemen van Zundert als muf en saai staat hier haaks op. Het zegt dat dit een ongefundeerde reactie is zonder enige onderbouwing. Het doet geen recht aan onze gemeente", zegt de wethouder.

Utens is ervan overtuigd dat de Zundertenaar dat ook vindt. ,,We zijn een gemeente in beweging. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkeling op het gebied van citymarketing. Een mooie stap die we als gemeente zetten in samenwerking met inwoners, ondernemers en toeristen. We zijn een bloeiende gemeente. Ik wil iedereen dan ook oproepen om vooral te komen kijken naar al dat moois wat wij te bieden hebben."