Bouw 82 woningen van Tuinderij in Zundert dichterbij

ZUNDERT - De bouw van 82 nieuwe woningen aan de Prinsenstraat in Zundert is dichterbij gekomen. Het college gaat akkoord met een ontwerp-bestemmingsplan die de bouw mogelijk maakt.

Die 82 (plus een bestaande woning op nummer 50 die blijft staan) maken deel uit van de Tuinderij.

Volgens dat plan bouwt projectontwikkelaar Maas-Jacobs in totaal 193 nieuwe woningen in het gebied.

Over de corsobouwplaats aan de Veldstraat, die in de plannen staat en waartegen veel protest is, neemt het college later een apart besluit.