BREDA - In verschillende plaatsen in West-Brabant zijn dode vogels gevonden met de besmettelijke vogelziekte 'het geel'. Het gaat vooral om houtduiven. Bij het Vogelrevalidatiecentrum in Zundert is is een groot deel van de binnengebrachte vogels besmet met het geel. "Het is vaak zo erg dat ze niet meer te redden zijn", verzucht een medewerker in gesprek met deze krant.

Besmettelijke vogelziekte in West-Brabant: ‘Nog nooit zoveel dode vogels gezien'

