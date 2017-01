Zoon van verwarde messenzwaaier in Breda: 'Hij hoorde en zag dingen die er niet zijn'

BREDA - ,, Hij hoorde en zag dingen die er niet zijn'', vertelt de achttienjarige Dani Luisterburg, terwijl hij naar het verschroeide huis aan de Joris Nempestraat in Breda kijkt. Hij is de zoon van de man die zondagavond werd opgepakt. Hij werd afgelopen nacht gewekt door zijn stiefvader, die hem vertelde dat er iets met zijn vader was.

,,Het is een lastige situatie. We hebben hem meerdere keren gewaarschuwd. Dan belde hij weer op dat er mensen in de kruipruimte van zijn huis zaten, of boven in zijn huis. Ik heb hem gezegd dat als hij niet op zou houden, ik hem zelf naar het GGZ zou brengen. Maar hij vond zelf dat psychiaters hem niet konden helpen."

Luisterburg vertelt dat zijn vader stevig kon drinken. ,,Vorige week maandag zei hij dat hij was gestopt met drinken. Maar dat is niet gelukt." Zijn vader werd meegenomen door de agenten en wordt onderzocht door GGZ. Een grote geruststelling voor de jongen is dat de urn van zijn oma, die in het huis stond, nog intact is.

,,Die ga ik naar mijn opa brengen'', zegt hij met de donkerrode pot in zijn handen.

Politiewoordvoerder

Politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk spreekt van een 'ernstig feit': ,,Op basis van zijn eerste verklaring gaan we ervan uit dat hij het huis zelf in brand heeft gestoken." Het pand is onbewoonbaar verklaard.

Bij de politie was de man een bekende. Op kerstavond nog gingen de agenten tot drie keer toe bij hem langs, omdat hij voor overlast zorgde. Natuurlijk is de vraag die op zo’n moment rijst: hoe kan dit? Maar zo iemand is niet permanent in zo’n staat. Wij kunnen iemand enkel strafrechtelijke feiten beoordelen."

Buurvrouw

De buurvrouw van de verwarde man zegt dat de man niet 'slecht' was: ,,Hij was gewoon ziek. Het stonk ook in het huis. Hij liet nooit zijn honden uit, daardoor is het enorm smerig in de tuin", vertelt ze.

Bij de brand kwam een van de bulldogs van de man om het leven, als ook zijn papegaai.