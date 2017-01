article

BREDA - Het aantal vacatures in Nederland is in het laatste kwartaal van vorig jaar met 9,2 procent gegroeid tot ruim 235.000. Bij de steden rondom Breda was de groei het hoogst. Omdat er steeds minder werklozen en steeds meer vacatures komen hebben werkzoekenden in Nederland meer kans om een baan te vinden.

Zoek je werk? Ga dan naar Breda: nergens was groei aantal vacatures zo hoog

