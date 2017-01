Zinderende strijd tijdens bokskampioenschappen bij Bredase Ring

BREDA - Doffe klappen, opzwepende muziek, bloed uit een wenkbrauw, enthousiast publiek. Bij boksvereniging de Bredase Ring vond zaterdagavond de halve finale van de Open Zuid-Nederlandse kampioenschappen boksen plaats.

Een zinderende strijd tussen steeds twee mannen of twee vrouwen. Drie rondes van elk twee minuten waren er per duo. Met als gevolg dat er snel werd gebokst, veel slagen, duiken en afweren waren te zien. Voor het publiek aantrekkelijk. Anders dan soms bij de professionele wedstrijden die veel meer rondes kennen, was er snelheid en actie. De toeschouwers lieten zich dan ook gaan, riepen mee, gaven luidkeels tips, moedigden hun clubleden aan. Maar bleven goed gehumeurd.. Ook bij verlies. Zo ook de aanhang van de enige twee Bredanaars die in de ring stapten: Leon Duinkerk en Joey Sips. Hoewel gewoonlijk sterk, verliepen de kampioenschappen voor hen allebei gisteren teleurstellend. Duinkerk moest in de eerste ronde opgeven, Sips moest in ronde twee in zijn Antwerpse tegenstander Sami Abdul Wahid zijn meerdere erkennen. Zij pakten hun teleurstelling sportief op, maar baalden wel. Voor alle twee geen finale volgende week in Den Bosch