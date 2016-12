Zeven verdachten bij gruwelijke gijzeling, slachtoffer: 'Ik moest mijn pink in kniptang doen'

BREDA/ETTEN-LEUR - Gruwelijke taferelen zouden zich vorig jaar hebben afgespeeld in een loods aan de Rudonk in Breda. Een 31-jarige man is daar mogelijk langdurig mishandeld en bedreigd. Volgens zijn eigen verklaring dreigden de folteraars hem te executeren met een pistool tegen zijn hoofd, scheerden ze hem kaal, zeiden ze dat hij verkracht zou worden en gaven ze hem opdracht zijn eigen pink af te knippen met een tang.

Dat laatste gebeurde overigens niet. Wel zou hij te horen hebben gekregen dat bepaalde figuren uit Parijs konden komen om zijn vrouw te misbruiken en zijn gezin in stukken te snijden.

Wraakactie

Het Openbaar Ministerie heeft in totaal zeven mogelijke betrokkenen op de korrel. Zes mannen en de vrouw van één van hen. Ze variëren in leeftijd van 27 tot 46 jaar. Allen zijn afkomstig uit Breda of Etten-Leur. Het zou gaan om een gewelddadige afpersing in de wereld van de illegale hennepteelt. Een wraakactie omdat een wietplantage in de woning van het slachtoffer 'geklapt' (ontdekt) zou zijn. Die kwekerij zou de man - geboren in Sri Lanka en woonachtig in Wernhout - onder dwang hebben opgezet om zijn hoge schulden af te lossen.

De gijzelaar werd uiteindelijk vrijgelaten uit de bedrijfsloods nadat hij had beloofd elke week honderden euro's te betalen. Tijdens de eerste 'aflossing', op 14 september 2016 bij McDonald's in Etten-Leur, liep de bende in een val van de politie. Arrestatieteams hielden de verdachten aan in Etten-Leur, in de loods in Breda en niet ver daar vandaan reden ze twee auto's klem.

Vrije voeten

Van de zeven beklaagden zijn er drie voorlopig op vrije voeten. Donderdag verschenen drie anderen op een pro formazitting. Hun raadslieden vroegen om ook hen tot aan de berechting vrij te laten, vooral vanwege thuissituaties. De afwijzing riep heftige reacties op bij een vrouw op de publieke tribune.

Eén van de advocaten, Joost Dionisius, plaatste grote vraagtekens bij het vergaarde bewijsmateriaal. ,,De beschuldigingen zijn afkomstig van één persoon. Ze zijn klakkeloos overgenomen in de dagvaarding." De aangever zou dronken zijn geweest en volgens zijn ex-partner 'alles en iedereen' manipuleren. De officier van justitie ziet echter voldoende aanvullend bewijs. Eén van de verdachten had een pistool. De telefoons zijn uitgelezen. In de loods zelf lag een nijptang, daarbuiten een dot haar van de verdachte. En er is een medisch rapport over de letsels. Het dossier telt vele honderden pagina's. De inhoudelijke zitting kan nog maanden op zich laten wachten.