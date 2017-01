Winterland Breda wil nu doorpakken, tweede editie wordt groter van opzet

BREDA - Winterland Breda keert eind dit jaar terug voor een tweede editie en wordt groter van opzet. De organisatie wil er dan graag de Grote Markt en de zuidkant van het centrum nadrukkelijker bij betrekken en de wintermarkt in het Valkenberg uitbreiden.

Met nog één weekend te gaan, kijkt de organisatie tevreden terug op het evenement dat de afgelopen drie weken in de binnenstad is gehouden. "Volgend jaar willen we verder doorpakken," aldus Van der Star.

De eerste week van Winterland viel samen met 3FM Serious Request in Breda. Dat zorgde voor veel extra bezoekers. Maar daardoor kon de Grote Markt niet ingevuld worden met Winterland-activiteiten. "De Grote Markt hoort er zeker bij. We gaan met ondernemers bespreken wat we daar kunnen doen. We hebben daar met veel partijen te maken, maar daar gaan we wel uitkomen," aldus Van der Star.

Behalve chaletjes, buitenterrassen en versiering, ziet Van der Star graag een grote attractie op de Grote Markt. "De attracties zoals nu de roetsjbaan op de Havermarkt, de ijsbaan in de Haven en de kermis in het Valkenberg maken dat Winterland meer is dan een gewone kerstmarkt. We hebben wel toffe ideeën voor de Grote Markt, je zou daar bijvoorbeeld een grote bobsleebaan neer kunnen zetten."

Wat dit jaar amper gelukt is, is de winkeliers bij Winterland betrekken. Een van de redenen daarvoor is dat pas in oktober bekend werd dat het evenement gehouden werd. "Je merkt dat het met name bij de winkelketens lastig is om op korte termijn wat te organiseren. Daar gaan we nu, ook in overleg met het Ondernemersfonds, veel eerder werk van maken," aldus Van der Star.