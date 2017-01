article

BREDA - In winkel-wooncentrum 't Sas in de Bredase binnenstad komt een 'haunted house'. Dit spookhuis is een variant op de escaperooms die Breda al meerdere kent. Groepen worden opgesloten in een ruimte en moeten opdrachten uitvoeren om te kunnen ontsnappen.

Winkel-wooncentrum 't Sas in Breda krijgt een 'haunted house'

