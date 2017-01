Wie liet na mishandeling in Breda het slachtoffer achter zonder bovenkleding?

BREDA - De politie is op zoek naar mensen die getuige geweest zijn van een mishandeling in de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 januari op de Haven nabij de hoge brug in Breda.

In de nacht van donderdag 5 op vrijdag 6 januari liep 04.00 uur een groepje van vier personen aan de Haven ter hoogte van het loempiakraam bij de hoge brug. Een van het groepje stootte per ongeluk tegen een passant die daar liep met een andere man.

Na een verontschuldiging wilde het groepje doorlopen, maar vermoedelijk vond het tweetal dat niet voldoende en zocht de confrontatie. Ze zijn vermoedelijk geholpen door meer personen.

Een jongen werd geslagen en toen hij op de grond lag ook nog geschopt. Zijn bovenkleding werd uitgetrokken en zo werd hij achter gelaten. Een meisje werd enkele malen in haar gezicht geslagen toen ze wilde helpen. Daarna liep de groep weg.

Dader één was een man van ongeveer 40 jaar oud. Hij had een blanke huidskleur en was ongeveer 1.80 m lang. Hij had kort donkerblond haar en was brildragend. Dader twee was beduidend jonger, ongeveer 20 jaar. Hij had ook een blanke huidskleur en was 1.80 m lang. Hij had kort bruin haar en een normaal postuur. Van de andere personen is geen signalement bekend.

Het tweetal heeft later aangifte gedaan van deze mishandelingen. De politie is een onderzoek gestart. Het mannelijke slachtoffer is nog onder doktersbehandeling voor de verwondingen aan zijn oor opgelopen tijdens het geweld.

De vrouw had verschillende plekken in haar gezicht.