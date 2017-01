Wethouder Harry Bakker gewond nadat hij door ijs zakte

TERHEIJDEN - Hij stond nog geen half uurtje op de schaatsen, toen de Drimmelse Harry Bakker zaterdag rond half twee op de ijsbaan in Terheijden met een harde knal dwars door het ijs zakte. ,,Ik schrok behoorlijk", zegt hij. ,,Opeens stond ik tot mijn borst in het water."

Bakker had pijn. ,,Mijn knie en bovenbeen." Kennelijk was hij hard tegen de ijsrand aan gebotst. ,,Ik kon mezelf niet omhoog trekken. Frans Damen, de secretaris van de ijsclub, heeft snel een ladder gehaald. Zo kon ik me uit het wak hijsen."

Hij ging nog naar huis. ,,Ik ben zelfs nog onder de douche gegaan. Maar ik had enorme pijn. Mijn dijbeen en knie waren heel dik. Er zaten grote striemen op." De huisartsenpost liet foto's maken. Gebroken bleek er niets. Maar flinke kneuzingen heeft Bakker wel. Hij heeft inmiddels krukken. ,,Maar ik kan me op dit moment nauwelijks bewegen. Ik lig op de bank met pijnstillers."

Het is zonde, zegt Bakker. ,,Ik was net zo lekker aan het schaatsen. Maar ja, je weet: zo'n eerste keer kan het ijs nog wat onbetrouwbaar zijn. Ik had al het gevoel dat de schaatsbaan niet heel lang open zou blijven. Juist daarom schaatste ik nog even naar het achterste deel. Ik dacht: 'Ik doe daar nog een rondje, dan stop ik'. Maar helaas."

Schaatsen zit er voor Bakker voorlopig even niet meer in. ,,Jammer." Maar de politiek lijdt niet onder zijn valpartij, zegt hij. Ook op krukken kan hij laptop en tablet bedienen.