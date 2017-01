article

BREDA - De mensen in Brabant worden wakker in een winterwonderland dat voor veel problemen zorgt op de weg. Door de ijzel en gladheid zijn er al honderden ongelukken gebeurd in Nederland, waarvan ook een groot aantal op de West-Brabantse snelwegen. De Verkeersinformatiedienst raadt mensen aan om hun rij- en reisgedrag aan te passen aan het weer. BN DeStem doet live verslag van alle gebeurtenissen op de wegen.

West-Brabantse snelwegen veranderd in gevaarlijke ijsbanen: veel ongelukken, grote chaos (live)

