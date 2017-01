De 'doorgefokte vechtmachine' staat weer op de Kameragenda

BREDA - "De pitbull XL en andere doorgefokte vechtmachines. Dáár moeten we wat tegen doen", zegt VVD'er Rudmer Heerema. De PvdA bepleit 'fokken en verkoop onder voorwaarden'. Volgens Dion Graus van de PVV zijn de baasjes het probleem: "Dié moeten keihard worden aangepakt."

Ook in de Tweede Kamer staat het onderwerp 'probleemhonden' weer op de agenda, maar volgens woordvoerder Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming staat het daar al veel te lang, 'zonder resultaat'. "Wij pleiten er voor dat er minimaal voorwaarden worden gesteld aan het fokken van honden met een verhoogd risico. Het wil niet zeggen dat het allemaal vechthonden zijn, maar ze worden steeds breder, groter en agressiever en dat kan allemaal vrij verhandeld worden", zegt Nagtegaal. "Ook willen wij een toets voor kopers. Zodat vooraf duidelijk wordt dat de baasjes ook willen investeren in opvoeding en verzorging. We laten het nu in Nederland afhangen van de goede wil van de koper en de verkoper, maar dat werkt dus blijkbaar niet."

'Killer honden'

In een reactie laat Tweede Kamer Jaco Geurts weten: "Het CDA is niet voor een algemeen verbod op vrij fokken en verkopen van honden, maar wel voor deze 'killer honden'. Deze 'killer honden' worden ingezet als wapen. De staatssecretaris moet gaan kijken wat de mogelijkheden zijn om de regelgeving rondom deze killer honden te verscherpen en te verbeteren voor de veiligheid van mensen."

Geurts vervolgt: "We hebben geen enkel zicht op de verkoop en wie de honden fokt, terwijl het echte killer honden zijn en levensgevaarlijk. Het kabinet moet daarnaast kijken hoe hier beter toezicht op kan komen. Verder is het door fokken en kruisen van deze soorten ook gevaarlijk, ook daar moeten oplossingen voor worden gezocht om dit aan te pakken."

Bijtincidenten

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft de Raad van Dierenaangelegenheden naar aanleiding van de vele bijtincidenten gevraagd om advies uit te brengen. De raad komt binnen enkele weken met een advies over het fokken en de verkoop van zogenaamde 'hoog risicohonden'. Woordvoerster Marian Bestelink van EZ: "We horen dan óf en zo ja welke maatregelen genomen moeten worden om dit soort dieren te mogen houden."

De PvdA in de Tweede Kamer pleitte al eerder voor een fokverbod op honden met gevechtskenmerken. "Er moeten dus voorwaarden worden gesteld aan de fok en aanschaf van dergelijke honden. Wij delen dus het standpunt van de Dierenbescherming," zegt Kamerlid Tjeerd van Dekken.

Lastig onderwerp

Volgens liberaal Heerema is het een lastig onderwerp, maar hij verwacht toch dat er binnen afzienbare tijd maatregelen worden genomen om incidenten, zoals afgelopen zondag in Wernhout, te voorkomen. De VVD'er heeft het vooral voorzien op wat hij de 'pitbull XL' noemt. En daar heeft hij meteen het belangrijkste probleem te pakken: Wat is dat? Hoe herken je die?

Heerema: "We registreren de incidenten inmiddels veel beter zodat we beter zicht hebben bij welke soorten het vaker mis gaat." Te nemen maatregelen? "Een hoge strafmaat bij het bezit van dergelijke dieren, de eigenaar verantwoordelijk stellen bij bijtincidenten en bij het bewust aanzetten tot bijten is een celstraf op zijn plaats. Dion Graus is het daar mee eens: "Het ligt niet aan de honden, het ligt aan de bazen. Die moet je keihard aanpakken en levenslang verbieden om nog een hond te houden."

Martin Gaus

Martin Gaus, deskundige op gebied van honden en hondengedrag, verklaart wat er zondagmiddag mis ging in Wernhout: "Kennelijk was daar sprake van twee bastaardhonden, Staffordshire look-a-likes, met de kenmerken van een vechthond. Als die met elkaar in conflict raken, ontstaat een soort bewustzijnsvernauwing. Ze zijn dan geheel gefocust op elkaar, hebben geen bijtrem meer. Ze stoppen niet meer. Als je daar dan tussen komt, dan vloeit de agressie naar jou toe. Die honden weten op zo'n moment niet meer waar ze in bijten, dus ook niet dat het in de baas is. Ze bijten gewoon."

Volgens Gaus doen de rasverenigingen (Amerikaanse en Engelse Staffordshire terriërs) er juist alles aan om stabiele honden af te leveren. Verzuchtend: "Het zijn de kruisingen, die ze gewoon van Marktplaats of uit Polen halen, die steeds voor incidenten zorgen. Oersterke, ongecontroleerde honden. Die hebben die bijtrem niet."

Burgemeester

Burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert heeft de politie gevraagd om 'een inschatting te maken van de huidige situatie en een politierapport op te stellen met daaraan gekoppeld een advies zodat ik de huidige situatie op waarde kan beoordelen.'

"Het betreft een ernstig incident wat een zorgvuldige beoordeling rechtvaardigt", aldus de burgemeester.