Aanlijn- en muilkorfgebod voor eigenaars doodgeschoten honden Wernhout

ZUNDERT - De burgemeester van Zundert heeft de eigenaars van twee honden uit Wernhout verplicht om de dieren voortaan aangelijnd en met een muilkorf uit te laten.

Het gaat om twee honden van bewoners van de Kalmthoutsebaan in Wernhout. Het stel had er vier. Op zondagmiddag 15 januari vielen twee van deze honden de eigen baas aan toen die met de dieren aan het wandelen was. Hij kwam tussenbeide toen de beesten met elkaar in gevecht raakten. De partner van de man rende naar binnen en wist de man te ontzetten door de dieren dood te schieten.

De burgemeester van Zundert, Leny Poppe- de Looff, vroeg de politie om rapport uit te brengen, aan de hand waarvan ze zou beslissen wat er met de twee andere honden van het stel moest gebeuren. "Gelet op de ernst van dit incident en de reacties uit de omgeving heb ik besloten om preventief een muilkorf- en aanlijngebod voor de twee honden aan de twee eigenaren op te leggen. Dit gebod geldt alleen in het openbaar gebied", aldus de burgemeeester.