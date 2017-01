Werken in een cellencomplex: dit is de eerste huurster in De Koepel

BREDA - Hoe is het om praktijk te houden in een vroegere bajes? Marloes Lurvink is de eerste huurster in de nieuwe FutureDome

Schrikdraad

,,Dit is nou de buitenplaats. De gevangenen mochten hier zo nu en dan een luchtje scheppen. En de asielzoekers, die zaten hier ook. Maar ik zie het al helemaal voor me: op dit pleintje komen we straks met alle ondernemers samen." Ondanks de metershoge muren, lange hekken met schrikdraad en al het gewapend beton, ziet de 39-jarige Marloes Lurvink eindeloze mogelijkheden voor haar nieuwe kantoorpand.

Ja, het oogt misschien nog wat kil, met die lege lange gang en spijlen voor de hoge ramen. Maar daar valt best iets van te maken, is Lurvink van overtuigd. Want karakter, dat zit er ontegenzeggelijk in het pand; Lurvink houdt praktijk in een gevangenis.

Bedrijvigheid

Oké, een voormálig gevangenis. En tot voor kort asielzoekerscentrum. Want wat voorheen bekend was als de penitentiaire inrichting De Boschpoort in Breda, heet sinds kort de FutureDome. Een naam die een stuk flitsender klinkt dan het complex daadwerkelijk eruit ziet.

Binnenkort moet hier volop bedrijvigheid zijn. Liefst 300 kleinere ondernemers, starters voornamelijk, gaan hier een ruimte huren. Lurvink is de allereerste. Sinds deze week heeft ze een kamertje ingericht in gebouw L. Het is het voormalige huis van bewaring, zo valt te lezen boven de entree van het pand. Het is er leeg, verlaten, maar in haar hoofd heeft Lurvink de ruimte al helemaal ingericht.

,,Kijk", zegt ze als we in een kille hal staan die leidt naar het nog intacte, gure cellencomplex, ,,hier kunnen we wat oude stoelen plaatsen. Dit kan een gezellige wachtruimte worden voor de zorgverleners in dit blok.''

Veranderingsproces

Dat is ze zelf ook. Transformatietherapeute, hypnotherapeute én arts in een centrum voor obesitas. ,,Ik help mensen in een veranderingsproces'', probeert ze haar werkzaamheden samen te vatten. ,,Noem het een combinatie van wetenschap en intuïtie. Als hypnotherapeute breng ik cliënten dus onder hypnose. Met de juiste woorden breng ik je in een soort trance, waarmee ik via je onderbewustzijn verandering teweeg kan brengen.''

L-I-F heet haar onderneming, Leef-In-Flow. Een naam vers van de pers. ,,Ik begin hier mijn onderneming. Deze week heb ik mijn eerste cliënt gehad. Ik had nog geen praktijkruimte, daarom is alles voor mij in een stroomversnelling terecht gekomen. Deze afspraak stond, daarom kon ik ook zo snel hier terecht.''