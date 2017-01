Waarom Dries van Kuijk, de manager van Elvis Presley, geen straat in Breda krijgt

BREDA - Dries van Kuijk alias Colonel Parker, manager van Elvis, overleed zaterdag precies 20 jaar geleden. Verdient hij een eerbetoon?

Hoe bijzonder het leven van Andries van Kuijk (Colonel Parker) was blijkt uit de vele anekdotes die er over hem bestaan. Dries, geboren in Breda als Andreas Cornelis Van Kuijk, kon kippen laten dansen op een koperen plaat. Daar schijnt hij goed geld mee te hebben verdiend op kermissen. Dat de dansvloer steeds heter werd zonder dat de toeschouwers daar erg in hadden, maar de kippen des te meer, zou een van zijn vele handigheidjes zijn geweest voordat Van Kuijk als manager van Elvis Presley fortuin maakte.

Het humoristische kippenverhaal komt uit het boek The Travel Log - Op zoek naar Colonel Parker - uitgegeven door de Belgisch/Nederlandse fanclub Elvis Matters. De schrijver plaatste wel een kanttekening bij het dierenleed. ,,Als het tenminste waar is."

Dat voorbehoud is symbolisch voor de persoon Dries van Kuijk. Hij vertrok in 1929 zonder paspoort naar de Verenigde Staten van Amerika. Hoe hij erin slaagde om op een schip van de Holland America Line mee te varen, is tot op de dag van vandaag een raadsel. Het feit dat Van Kuijk zijn herkomst vrijwel direct na aankomst in Amerika afzwoer en zijn naam veranderde in 'Colonel Parker' wordt door de gemeente Breda aangevoerd om niet in te gaan op de suggestie een straatnaam te vernoemen naar deze ondernemende stadgenoot.

De bijnaam 'Colonel Parker' kreeg Van Kuijk van de gouverneur van de staat Louisiana. Geboorteplaats Breda lijkt echter geenszins bereid tot enig eerbetoon aan de man die bovenal in de muziekwereld legendarisch is. ,,Twee keer eerder werd de suggestie gedaan om een straat naar hem te vernoemen", meldt gemeentewoordvoerder Pieter Thielen. ,,Ook toen is daar afwijzend op beschikt."

De letterlijke tekst van de e-mail waarin de gemeente Van Kuijk diskwalificeert: ,,De man (zonder zijn naam te noemen, red.) is niet onomstreden (was gokverslaafd en zou te veel geld van Elvis hebben achtergehouden). Hij heeft het contact met zijn familie in Breda verbroken en niet echt wat bijgedragen aan de stad. Pas in Amerika is hij carrière gaan maken."

Voorbij wordt gegaan aan de grote invloed die 'Colonel Parker' op de moderne popcultuur heeft gehad. Elvis liet zich alleen maar lovend uit over zijn manager - het beroep dat Van Kuijk zichzelf had aangemeten, was toen nog zo goed als een unicum - in een relatie die meer dan twintig jaar duurde. Het toeval van Van Kuijk's vertrek naar Amerika op 17 mei 1929, dezelfde dag dat in de Boschstraat het ontzielde lichaam werd gevonden van de 23-jarige Anna van den Enden, maakte hem in publicaties tot verdachte zonder dat zelfs zijn naam in het politiedossier uit die tijd voorkwam.

Grootste pleitbezorger om de herinnering aan Dries van Kuijk, alias 'Colonel Parker' levend te houden in Breda, is Angelo Somers van de speciaal opgerichte Stichting Colonel Parker Memorial. Michel van Erp van fanclub Elvis Matters toont zich verheugd dat er rond de twintigste sterfdag hernieuwde aandacht is voor de manager, nu de speciale stichting niet meer schijnt te bestaan. ,,Hopelijk komt de tijd dat de gemeente Breda haar beroemdste inwoner zal erkennen." Rotterdam deed dat wel met Lodewijk Pincoffs. Deze politicus werd bij verstek veroordeeld wegens fraude, nadat hij - gelijkenis met Van Kuijk - naar Amerika, was uitgeweken. Na perspublicaties over het belang van Pincoffs voor de haven eert Rotterdam hem nu met een standbeeld en draagt een hotel zijn naam.

Wie meer wil weten over Dries van Kuijk is er onder andere het boek Elvis and the Colonel geschreven door Stem-verslaggever Dirk Vellenga. Kort na het overlijden van Elvis Presley in 1977 meldde Vellenga als een van de eersten de ware identiteit van de bijzondere kolonel die Elvis tot wereldster maakte: Dries van Kuijk uit Breda.