BREDA - Het is iets voor half tien zaterdagavond. Uit de geluidsboxen van boksvereniging Bredase Ring ketst het opzwepende nummer Eye of the Tiger. Bekend uit boksfilm Rocky III. Links kruipt. in het blauw, de Bredase Joey Sips tussen de touwen de ring in. Dit is het moment. Nu moet het gebeuren. ,,Kom op, Joey", klinkt het bemoedigend. ,,Boksen, jongen!"

Vuistslagen in Bredase Ring: 'Kom op, Joey, boksen!' (video)

