Vrachtverkeer weren van doorgaande weg door Chaam

CHAAM - Het vrachtverkeer op de doorgaande weg door Chaam wordt onder de loep genomen. Dat meldt burgemeester Joerie Minses van Alphen-Chaam na breed overleg. Er wordt gekeken naar snelheidsremmende maatregelen, weren van doorgaand vrachtverkeer en meer groen.

Naar aanleiding van bezwaren van de actiegroep 'Stop doorgaand vrachtverkeer Chaam' heeft in december overleg plaatsgevonden over de verkeersproblemen in Chaam, Baarle-Nassau en Baarle-Hertog. Hierbij waren aanwezig gedeputeerde Christophe van der Maat, burgemeester Leo van Tilburg van Baarle-Hertog, wethouder Jan van Cranenbroek van Baarle-Nassau en wethouder Ad van de Heijning van Alphen-Chaam. Doel: vrachtverkeer weren uit de kernen.

Adviesroute

De provincie heeft inmiddels in Baarle-Nassau met bebording een adviesroute voor vrachtverkeer aangegeven. Vrachtverkeer komende uit zuidelijke richting wordt geadviseerd over de N260 (via rondwegen Alphen en Gilze) richting A58 te rijden in plaats van over de N639 door Chaam. Minses schrijft: ,,De verwachting is dat door deze maatregel de belasting van de N639 in Chaam afneemt, evenals de belasting van de S-bocht in Baarle-Nassau. Mocht dit geen verbetering geven dan wordt een verkeersbesluit overwogen om dit vrachtverkeer verplicht de rijrichting van de N260 te laten nemen.''

In opdracht van de provincie verricht bureau Goudappel een onderzoek naar de status van de N639. ,,De vraag is of de weg kan worden ‘afgewaardeerd’. Dit betekent een maximum snelheid van 60 kilometer per uur met snelheid remmende maatregelen en een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in de kom. Ook wordt onderzocht of vrachtverkeer zónder aantoonbare lokale bestemming kan worden geweerd.''

Verbetering

Veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en inpasbaarheid worden meegenomen in de studie. De verwachting is dat het onderzoeksrapport eind januari 2017 beschikbaar is en dat uiterlijk 1 mei besluitvorming kan plaatsvinden. ,,De provincie heeft Bureau Copier opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze de leefbaarheid van Chaam kan worden verbeterd. Bekeken wordt hoe meer groen kan worden toegepast in het tracé van de N639 en op welke wijze er een meer ‘dorps karakter’ kan worden bereikt. Uiteraard wordt dit onderzoek afgestemd op het onderzoek van bureau Goudappel.''