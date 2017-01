Voor 90-jarige Disco Nel is het café haar lust en haar leven

BAARLE-HERTOG - Letterlijk vertaald zou café Nova nieuw café betekenen, maar in Baarle-Nassau zal de bruine kroeg langs de Molenstraat ongetwijfeld een van de oudste cafés van het dorp zijn.

Op 12 februari 1953 begon de 90-jarige Nel Peeters samen met haar echtgenoot Toon Jacobs een café, nadat ze eerst zeven jaar in café en feestzaal Olympia had gewerkt. Vier jaar geleden vierde ze nog het 60-jarig jubileum van haar kroeg en warempel vandaag staat de kranige dame 64 jaar achter de toog.

Daarmee is ze misschien wel de oudste kroegbazin van het land. Elke week van donderdag tot zondag staat Disco-Nel nog zelf achter de toog en dat doet ze met veel overtuiging. Geroutineerd neemt ze bestellingen op, serveert ze drankjes en noteert ze nadien je schuld.

,,Ik blijf dit doen zolang ik kan, waarom niet tot ik honderd ben'', lacht Nel. ,,Voor mij is café houden mijn leven. Dit café is alles wat ik heb en uiteraard zijn de klanten, intussen allemaal vrienden, daar het belangrijkste deel van. Voor hen en voor dat sociaal contact doe ik het.''

Het zijn die klanten en sociale contacten die Nel ook betrekken bij hun bezigheden en gekke activiteiten. Haar bijnaam 'Disco-Nel'kreeg ze van de jeugdige klanten in de kroeg. ,,Opdat ik regelmatig eens een plaatje zou draaien'', lacht Nel. ,,Die jeugd komt hier niet meer zo vaak, mijn naam is gebleven.''

De oma van de toog vindt het allemaal prima. Ze kan goed overweg met gekkigheden, is niet verlegen om een grapje en doet nog regelmatig mee met de klanten. Zo heeft ze een vaste kliek 'De Somsband' die elke zondag een pint komen drinken én die al eens graag wat dollen.

Met het oog op het carnavalsweekend, in Baarle op 25 en 26 februari, lopen de inwoners al wat warm. Ook Disco-Nel en de Somsband zullen dit jaar met veel plezier deelnemen aan het carnaval.

Op zaterdag organiseert de Somsband elk jaar een kroegentocht waarbij ze ook café Nova aandoen. Zondag komt de jury van de carnavalsvereniging vergaderen in het zaaltje achterin. ,,Dan geven ze hier punten over de mooiste groep enzovoor, weet Nel. ,,Ik hou zelf ook wel van het carnaval. Nu moet ik wel zeggen dat het 10 jaar geleden allemaal beter ging, want natuurlijk is het een drukke periode. Maar een maal per jaar moet je toch zot kunnen doen.''