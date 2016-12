article

BREDA - Op de Graaf Engelbertlaan in Breda is vrijdagochtend een voetganger geschept door een auto. De man is zwaargewond geraakt bij het ongeval en per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Tilburg.

Voetganger zwaargewond bij ongeval op zuidelijke rondweg Breda (video)

