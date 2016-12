article

1.6795681

BREDA - Op de Graaf Engelbertlaan in Breda is vrijdagochtend een voetganger geschept door een auto. De man is zwaargewond geraakt bij het ongeval.

Voetganger zwaargewond bij ongeval op zuidelijke rondweg Breda

http://www.bndestem.nl/regio/breda/voetganger-zwaargewond-bij-ongeval-op-zuidelijke-rondweg-breda-1.6795681

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6795685.1483095477!image/image-6795685.jpg

Breda