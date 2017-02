Vier aanhoudingen na lange achtervolging voor plofkraak in Chaam

Om 02.46 uur werd Chaam opgeschrikt door wat omwonenden 'een oerknal' noemen. ,,Ik dacht aan een gasexplosie", zegt een van hen. Het ging om een plofkraak bij het vrijstaande Rabobankgebouwtje. Toen een buurtbewoner uit het raam keek, zag hij een grijze Audi wegrijden en belde 112.

Achtervolging

Tegelijkertijd is de politie een zoektocht gestart naar de daders. De mogelijke auto werd rond 3.30 uur gezien op de A15 van Gorinchem richting Nijmegen. De politiehelikopter werd ook ingezet en volgde het voertuig. Meerdere politie-eenheden probeerden bij de wagen te komen. Er werd snel gereden. Hierbij raakte een politieauto beschadigd.

Na een lange achtervolging werd rond 03.45 uur de vluchtauto staande gehouden in Meerkerk. De vier daders zijn aangehouden en voor onderzoek naar het politiecellencomplex Mijkenbroek in Breda gebracht. De vluchtauto is voor verder onderzoek weggesleept.

Explosie