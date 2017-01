BREDA - De verwarde man van 40 die zondagavond vermoedelijk zijn eigen huis in brand had gestoken aan de Joris Nempestraat is aangehouden. Op het moment dat de hulpdiensten arriveerden, stond hij met twee messen te zwaaien voor zijn huis.

De man is vastgezet en wordt maandag beoordeeld door de GGZ.

"Ik steek jullie allemaal kapot"

Volgens een buurtbewoner ging de verdachte flink tekeer in zijn eigen woning voordat de brand begon. Toen de brand aan was, kwam hij naar buiten en riep luidkeels: "Ik steek jullie allemaal kapot." Op dat moment had hij twee messen in zijn handen.

Overleden hond en papegaai

Tegen de brandweermannen riep de bewoner dat er mensen binnen waren met messen. Dat bleek niet zo te zijn. De brandweer haalde wel twee honden uit de woning. Één bulldog was overleden, de andere is met een zuurstofkapje over zijn snuit door de dierenambulance meegenomen en naar de dierenarts gebracht voor onderzoek. Er werd binnen ook een dode papegaai aangetroffen.

De brand heeft de vermoedelijk aangestoken brand geblust, deze is mogelijk in de gang ontstaan.

Bekende bij politie en GGZ

De 40-jarige man is door agenten overmeesterd en aangehouden. Hij is een bekende bij de politie en GGZ omdat hij soms erg verward is en dan dingen ziet die er niet zijn.

De politie onderzoekt de toedracht van de brand.