article

1.6845683

ZUNDERT - In Zundert zijn in 2016 in totaal 55 vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning gehuisvest. Dat blijkt uit een evaluatie. Daarmee is voldaan aan de wettelijke verplichting.

Verplichting voldaan: Zundert huisvest 55 statushouders

ZUNDERT - In Zundert zijn in 2016 in totaal 55 vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning gehuisvest. Dat blijkt uit een evaluatie. Daarmee is voldaan aan de wettelijke verplichting.

http://www.bndestem.nl/regio/breda/verplichting-voldaan-zundert-huisvest-55-statushouders-1.6845683

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.5311949.1460362558!image/image-5311949.JPG

Breda,dnr

Breda