Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor gladde wegen in Brabant

BREDA - Het is zaterdagochtend oppassen geblazen voor automobilisten. De Verkeersinformatiedienst (VID) waarschuwt voor gladde wegen in Brabant en andere provincies. Door ijzel zijn al meerdere ongelukken gebeurd.

In Limburg en Brabant ongevallen door gladheid. Bij Eindhoven en Tilburg ging het 't laatste uur een aantal keren mis, vooral op knooppunten. — VID (@vid) December 31, 2016

Het KNMI heeft voor het (zuid)oosten van het land code geel afgegeven. Daar zorgt de combinatie van vorst en mist voor verraderlijke situaties.

In Breda ging het rond 07.00 uur mis op de A58. Daar raakte een auto van de weg in een bocht door gladheid. De politie sloot de snelweg tijdelijk af voor verkeer dat even later verder mocht over de vluchtstrook. Inmiddels is de hele rijbaan weer vrij.

Volgens de VID is het dunne laagje ijs moeilijk te bestrijden. Ook preventief strooien werkt lang niet altijd. Vanwege de kerstvakantie is er te weinig verkeer op de weg om het strooizout in het wegdek te rijden.