ZUNDERT - Als straks de Molenstraat in Zundert opnieuw is ingericht als straat met eenrichtingsverkeer, moet goed in de gaten worden gehouden of in de omliggende straten niet opeens veel meer auto's gaan rijden. Is dat zo, dan moeten meteen maatregelen worden getroffen die dat tegen gaan.

Verkeer rond Molenstraat Zundert baart politiek zorgen

