Verhuizing Surplus: einde van een tijdperk

BREDA - Tussen de verhuisdozen liggen knipselboeken uitgestald en stapels foto's. ,,Het is de geschiedenis op tafel”, zegt Anja Hartmans van Surplus Welzijn. Vanmiddag vond de reünie plaats aan de Nieuwe Ginnekenstraat 18 in Breda. Zestig jaar zaten verschillende welzijnsorganisaties in het historische pand.

Eerst het Jeugd- en Jongerencentrum (JJC), toen Vertizontaal en daarna Surplus. Maar daaraan komt nu een einde. Surplus gaat verhuizen. ,,Volgende week verhuizen we naar de Leuvenaarsstraat. Het pand werd te groot. Vroeger werkten hier 250 mensen, nu nog vijftig”, aldus Hartmans. Zeker 100 mensen kwamen een laatste kijkje nemen. Volgens Jan Emmen, die 33 jaar voor Surplus werkte, is het een einde van een tijdperk. ,,Toen ik hoorde dat ze hier weggingen wilde ik iedereen nog een keer de kans geven het gebouw te bekijken en afscheid te nemen. Niet alleen voor de beroepswerkers maar ook de vrijwilligers. Ik denk dat er wel een half miljoen mensen hier in die zestig jaar over de drempel zijn gekomen. Het was een thuishaven voor velen.” En nog steeds, beaamt Lian van Raalte, vrijwilliger bij Surplus: ,,Er heerst hier een familiegevoel.” Maar tegen de verhuizing ziet ze niet op: ,,Alleen maar een verbetering. En die familie, die nemen we gewoon mee.”